Пора вышвырнуть из ТВ: Шукшина раскрыла свое отношение к Агутину

Пора вышвырнуть из ТВ: Шукшина раскрыла свое отношение к Агутину
Мария Шукшина. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
И ко всему непатриотичному, что ее окружает

Мария Шукшина продолжает сражаться против проявлений непатриотичности на федеральном ТВ. На этот раз ведущая прошлась по телебоссам за транслирование постоянной рекламы, которую потребовала убрать.

Увы, считает Мария, реклама способна перебить любые замечательные фильмы – и свести на "нет" воспитательный эффект.

"Представьте трансляцию патриотического концерта: 13 минут поют, потом внезапно, без предупреждения показывают рекламу с Агутиным! Реклама идет семь минут! Фарисейство!" – негодует звезда.

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