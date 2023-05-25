Дочь Заворотнюк угодила в скандал после вопроса о доходах

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Поклонницы осыпают комплиментами дочь Анастасии Заворотнюк. 27-летняя красавица Анна постоянно выкладывает фотографии в люксовых брендах – с красивым отдыхом. Например, недавно красотка выложила фото, сделанное на яхте.
Однако многие задаются следующим вопросом: откуда у Анны имеются средства на такую жизнь? Ведь все фото посвящены исключительно отдыху.
Однако красотка не стала вдаваться в детали – лишь сообщила, что работа бывает разной.
"Главное, чтобы она приносила вам удовольствие и достаточное для вас количество денег. Моя работа позволяет мне получать удовольствие и иногда отдыхать", – ответила Анна.
К слову, у Анны начальное образование было получено в Великобритании. Позднее закончила американскую школу бизнеса, а в прошлом году уехала с возлюбленным в Дубай – избранник красотки теперь работает именно там.
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