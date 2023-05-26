Пролежал в квартире четыре дня: что известно о загадочной смерти писателя Коняхина

Полиции пришлось вскрывать дверь

Советский писатель Виктор Коняхин, по предварительной информации, скончался в начале недели. Тело 81-летнего мужчины было найдено в его квартире в центре Москвы. Жильцы обратились в полицию из-за зловонного запаха. После вскрытия двери обнаружили тело Коняхина.

Как отмечает источник, смерть писателя наступила примерно четыре дня назад. Сейчас следователи разбираются в причинах инцидента.

В послужном списке писателя – более двадцати книг, включая сказки и произведения, вошедшие в серию "Библиотечка для родителей и воспитателей".