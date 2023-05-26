"Человек с двойным дном": бывший друг выдал главную тайну Вайкуле

"Человек с двойным дном": бывший друг выдал главную тайну Вайкуле
Лайма Вайкуле. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Певица приняла самое неожиданное решение

Лайма Вайкуле продолжает "отрываться" – недавно певица пообещала устроить сбор средств в поддержку ВСУ от своих гонораров на концертах. Продюсер и музыкант Игорь Сандлер говорит, что такими новостями уже никого не удивить – Лайма всегда была человеком "с двойным дном".

Продюсер пояснил, что певице никогда не была свойственна прямота. Говорила одно – поступала совершенно иначе.

"Никогда не знал, чего от нее ждать. Но при четком выборе побеждает то, что у тебя в подкорке. Вот из нее все полезло. Человек Лайма скрытый, всегда была себе на уме, с "двойным дном", – высказался продюсер.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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