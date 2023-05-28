Вайкуле стало стыдно петь песни на русском

Вайкуле стало стыдно петь песни на русском
Лайма Вайкуле. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Певица продолжает фарс

Латвийская исполнительница Лайма Вайкуле снова вспомнила ненавистную ей Россию – призналась, что после известных событий даже не захотела исполнять хиты на русском языке. Ведь песен на других языках у певицы – великое множество (о котором никто не знает).

Вайкуле во время концерта в Латвии заявила публике, что вроде была бы и рада остаться верна себе, однако хорошие люди, к которым она прислушивается, рекомендовали ей продолжать выступать с хитами, записанными на русском языке – очень удобно, кстати говоря.

"Мои друзья-украинцы сказали, что я должна дальше выступать, дальше работать", – высказалась Лайма.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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