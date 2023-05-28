Седокова свела с ума поклонников ошеломительными бедрами: видео

Седокова свела с ума поклонников ошеломительными бедрами: видео
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певица показала, чем богата

Исполнительница Анна Седокова, кажется, передумала садиться на диету – вместо этого певица похвасталась своими изумительными бедрами, которыми покрутила на камеру.

Вместо тысячи слов певица выложила короткое видео, на котором прошлась, покачивая своими бедрами в обтягивающем наряде со стразами. Образ Анна дополнила высокими каблуками и афро-кудрями. 

Кажется, исполнительница решила "переприседать" Филиппа Киркорова, новые ягодицы которого не дают покоя медиа.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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