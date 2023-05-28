Раскрыта главная тайна семьи покойного Куравлева

Артист не смог найти общий язык с наследниками

Легендарный советский актер Леонид Куравлев последние десять лет жизни провел в затворничестве. А после 2015-го года не давал никаких интервью. С потерей супруги артист смириться не смог. Заранее приобрел место на кладбище рядом с покойной женой.

В 2022-м году актера увезли в больницу с ковидом. А затем вдруг оказалось, что увезли Куравлева не из родного дома, а из пансионата для престарелых. Публика бушевала. В пансионате же заявили, что меры были оправданы: дети не справились с больным отцом и попросили для него отдельную палату, что вскоре дало результаты: Куравлев будто бы стал идти на поправку.

Психолог Любовь Савельева указала, что отношения наследников с пожилыми родителями – вопрос весьма щекотливый. Осуждение работает как страх отвержения – а именно опасение самому оказаться в подобной ситуации. Естественно, действует социальный стандарт и любимое всеми желание сказать, "кто плохой".

Хотя конституция обязывает детей заботиться о беспомощных родителях. Почему бы, считает психолог, не считать способом заботы помещение страдающего от деменции человека в спецучреждение, которое окажет должный уход?

"Что лучше: раздражаться и злиться на поведенчески менее осознанного и слабого человека или отдать его в спецучреждение с медобслуживанием, приезжать к нему и позитивно общаться? Я не вправе судить людей, которые поместили его в дом для престарелых. Они поняли, что не могут позаботиться правильно о человеке, страдающего таким заболеванием", – высказался психолог.