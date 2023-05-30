Ротару отказалась выступать для россиян

Ротару отказалась выступать для россиян
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость не готова приехать в Россию даже за несколько миллионов рублей

В последнее время о Софии Ротару практически ничего не слышно. Артистка лишь пару раз подавала сигналы в соцсетях, реагируя на атаки и жертвы, не делая при этом никаких однозначных политических заявлений. Что именно происходит с ней знают только близкие.

Как оказалось, сейчас Ротару живет под Львовом. Не так давно она путешествовала в Европу, чтобы пройти лечение, сообщает Общественная служба новостей. В немецкой клинике знаменитость каждый год поправляет здоровье, чтобы оставаться бодрой и активной, сообщил ее бывший продюсер Сергей Лавров.

По его словам, ему до сих пор поступают просьбы пригласить артистку на частный корпоратив. Некоторые россияне готовы отдать 7 млн рублей, лишь бы певица выступила у них на мероприятии в течение получаса. 

"Я ей позвонил: она отказалась, не стала выступать. Но ее можно понять", – рассказал продюсер.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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