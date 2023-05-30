"Страшно очень": с Волочковой произошло ЧП

Знаменитость накрыл сильный испуг

Атака украинских беспилотников была зафиксирована еще на подлете к столице. Первые срабатывания ПВО случились в Подмосковье. Анастасия Волочкова призналась, что громкие звуки заставили ее проснуться.

Балерина рассказала, что сперва она очень испугалась. У ее друзей, которые живут неподалеку, даже тряслись окна. Уже спустя какое-то время из новостей она узнала, что рядом с ее жильем был сбит беспилотник.

"Думаю, если беспилотник сбит, то мы можем рассчитывать на то, что армия нас защищает. Страшно очень, когда не знаешь, что делать", – призналась она.

Артистка уверена, что от повреждений во время атаки беспилотников ее спас Бог – она отделалась только легким испугом. После происшествия Волочкова решила, что отправится в храм на молитву.