Умерла звезда сериала "Каменская"

Умерла звезда сериала "Каменская"
Фото: www.unsplash.com
Уход знаменитости стал страшной трагедией

Информационное пространство потрясла очередная новость о трагедии в культурной сфере. Сегодня, 30 мая, стало известно о смерти знаменитого российского артиста Николая Шатохина. Любимец публики покинул этот мир на 63-м году жизни.

Трагической новостью с общественностью поделилась кинорежиссер Ксения Зорина. Подруга покойного написала о его смерти в социальных сетях, передает информационный ресурс РИА ФАН.

Что конкретно послужило причиной гибели знаменитости, пока неизвестно. По имеющимся данным, в последнее время Шатохин серьезно болел. Смерть настигла артиста на больничной койке, сообщает интернет-издание "Свободная пресса".

Широкому зрителю артист больше всего запомнился блистательными ролями в телесериалах "Каменская" и "Склифосовский". Траурная церемония прощания состоится 1 июня в столичном ТЮЗе.

К слову, ранее стало известно о трагедии в сфере американского кинематографа. Скончалась звезда нашумевшего в свое время телесериала "Шоссе 66". Актера Джорджа Махариса не стало на 95-м году жизни, сообщает издание "МИР24".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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