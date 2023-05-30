Умерла звезда сериала "Каменская"

Уход знаменитости стал страшной трагедией

Информационное пространство потрясла очередная новость о трагедии в культурной сфере. Сегодня, 30 мая, стало известно о смерти знаменитого российского артиста Николая Шатохина. Любимец публики покинул этот мир на 63-м году жизни.



Трагической новостью с общественностью поделилась кинорежиссер Ксения Зорина. Подруга покойного написала о его смерти в социальных сетях, передает информационный ресурс РИА ФАН.



Что конкретно послужило причиной гибели знаменитости, пока неизвестно. По имеющимся данным, в последнее время Шатохин серьезно болел. Смерть настигла артиста на больничной койке, сообщает интернет-издание "Свободная пресса".



Широкому зрителю артист больше всего запомнился блистательными ролями в телесериалах "Каменская" и "Склифосовский". Траурная церемония прощания состоится 1 июня в столичном ТЮЗе.



К слову, ранее стало известно о трагедии в сфере американского кинематографа. Скончалась звезда нашумевшего в свое время телесериала "Шоссе 66". Актера Джорджа Махариса не стало на 95-м году жизни, сообщает издание "МИР24".

