Лавров объяснил странное поведение Ротару после СВО

Лавров объяснил странное поведение Ротару после СВО
София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка держит язык за зубами

Украинская певица София Ротару получила мировую славу и признание благодаря безграничной любви российского зрителя. Сейчас певица предпочитает заниматься личной жизнью и редко мелькает на сцене. Бывший концертный директор знаменитости Сергей Лавров объяснил, что сейчас происходит в жизни артистки.

Так, многие обратили внимание, что Ротору никак не высказывается на тему специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. В самом начале конфликта София объявила, что поддерживает родную Украину, однако после этого никаких громких заявлений не делала.

По мнению Лаврова, таким образом Ротару в очередной раз подтвердила статус очень мудрой и рассудительной женщины. София не желает участвовать в скандальных разборках и спокойно ждет, чем закончится дело.

Когда "все перемелется", Ротару обязательно заявят о себе, уверен Сергей. Сейчас в информационном пространстве достаточно людей, которые "говорят за нее". София считает себя выше этих дрязг, поэтому предпочитает помалкивать.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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