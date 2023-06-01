Лавров объяснил странное поведение Ротару после СВО

Артистка держит язык за зубами

Украинская певица София Ротару получила мировую славу и признание благодаря безграничной любви российского зрителя. Сейчас певица предпочитает заниматься личной жизнью и редко мелькает на сцене. Бывший концертный директор знаменитости Сергей Лавров объяснил, что сейчас происходит в жизни артистки.



Так, многие обратили внимание, что Ротору никак не высказывается на тему специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. В самом начале конфликта София объявила, что поддерживает родную Украину, однако после этого никаких громких заявлений не делала.



По мнению Лаврова, таким образом Ротару в очередной раз подтвердила статус очень мудрой и рассудительной женщины. София не желает участвовать в скандальных разборках и спокойно ждет, чем закончится дело.



Когда "все перемелется", Ротару обязательно заявят о себе, уверен Сергей. Сейчас в информационном пространстве достаточно людей, которые "говорят за нее". София считает себя выше этих дрязг, поэтому предпочитает помалкивать.

