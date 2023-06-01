Умерла звезда "Иронии судьбы"

Умерла звезда "Иронии судьбы"
Фото: www.unsplash.com
Уход актрисы стал большим ударом для поклонников

Сегодня, в первый день лета, стало известно о большой трагедии в сфере кинематографа. Этот мир покинула знаменитая советская артистка Людмила Цветкова. Жизнь режиссера документального кино оборвалась на 80-м году.

Такой печальной информацией поделились представители Союза кинематографистов нашей страны. Прощание с любимицей публики состоится в Центральном доме кинематографистов 2 июня. Все желающие могут прийти на траурную церемонию и отдать дань уважения покойной знаменитости, передает издание РИА ФАН.

Широкому зрителю Людмила Цветкова запомнилась по блистательной игре в таких шедеврах советского кинематографа, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Афоня", "Гараж" и других, напоминает информационный ресурс "Свободная пресса". Уход знаменитости стал серьезным ударом для ее многочисленных поклонников, коллег и родственников.

К слову, несколько дней назад скончался знаменитый российский художник Илья Кабаков. Основателю столичного концептуализма было 89 лет. Такую информацию публикует интернет-издание "МИР24".

Источник: Союз кинематографистов России ✓ Надежный источник
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