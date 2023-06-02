Cмольянинов* публично покаялся перед россиянами

Cмольянинов* публично покаялся перед россиянами
Photoagency Interpress/www.globallookpress.com
Однако было уже поздно

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРТУРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СМОЛЬЯНИНОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРТУРА СЕРГЕЕВИЧА СМОЛЬЯНИНОВА.  

Оскандалившийся на всю Россию Артур Смольянинов решился на небольшие откровения в новом интервью, заявив, что его слова о бывших соотечественниках были излишними – хотя открыто приносить извинения не стал.

"Возможно, я был чрезмерно эмоционален. Нужно было другие формулировки подбирать", – признался актер, пожелавший ранее россиянам превратиться в радиоактивный пепел.

Напомним, после провальных гастролей в Штатах Артур решил устроить "квартирники" у своих американских друзей – собирал средства тем, что исполнял стихи Бродского под собственную музыку.

*признан иностранным агентом и террористом

Источник: Popcake.TV ✓ Надежный источник
новости партнеров

Армия Украины опозорилась с тактикой НАТО в Запорожье

Украинцы пытаются вывернуться из безвыходной ситуации

ВСУ собрали ударный кулак для нападения на Запорожье

Киев не теряет надежды продвинуться на фронте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей