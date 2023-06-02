Cмольянинов* публично покаялся перед россиянами

Однако было уже поздно

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРТУРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СМОЛЬЯНИНОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРТУРА СЕРГЕЕВИЧА СМОЛЬЯНИНОВА.



Оскандалившийся на всю Россию Артур Смольянинов решился на небольшие откровения в новом интервью, заявив, что его слова о бывших соотечественниках были излишними – хотя открыто приносить извинения не стал.

"Возможно, я был чрезмерно эмоционален. Нужно было другие формулировки подбирать", – признался актер, пожелавший ранее россиянам превратиться в радиоактивный пепел.

Напомним, после провальных гастролей в Штатах Артур решил устроить "квартирники" у своих американских друзей – собирал средства тем, что исполнял стихи Бродского под собственную музыку.

*признан иностранным агентом и террористом