Наташа Королева впервые заговорила о разводе

Певица пустилась в откровения

Исполнительница Наташа Королева прожила девять лет в браке с Игорем Николаевым. Поговаривали, что причиной разлада стали измены композитора.

Спустя десятки лет певица заговорила о своем первом браке: в интервью для Светланы Бондарчук Наташа призналась, что развод с Игорем пережить оказалось непросто.

"Семьями не дружим, хотя общаемся. Даже в общем кругу друзей все отлично. Редко бывает такое, но друзья получают огромное удовольствие от такой компании", – призналась певица.

Артистка указала, что их дороги с бывшим супругом однажды разошлись. Однако они развелись на хорошей ноте. Хотя поклонники до сих пор желают творческого воссоединения с Николаевым, Наташа понимает, что не станет вновь петь с Игорем на сцене.

Развод звездной пары произошел еще в 2001 году. Сам брак продлился девять лет.