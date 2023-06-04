Наташа Королева впервые заговорила о разводе

Наташа Королева впервые заговорила о разводе
Наташа Королева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певица пустилась в откровения

Исполнительница Наташа Королева прожила девять лет в браке с Игорем Николаевым. Поговаривали, что причиной разлада стали измены композитора.

Спустя десятки лет певица заговорила о своем первом браке: в интервью для Светланы Бондарчук Наташа призналась, что развод с Игорем пережить оказалось непросто. 

"Семьями не дружим, хотя общаемся. Даже в общем кругу друзей все отлично. Редко бывает такое, но друзья получают огромное удовольствие от такой компании", – призналась певица.

Артистка указала, что их дороги с бывшим супругом однажды разошлись. Однако они развелись на хорошей ноте. Хотя поклонники до сих пор желают творческого воссоединения с Николаевым, Наташа понимает, что не станет вновь петь с Игорем на сцене.

Развод звездной пары произошел еще в 2001 году. Сам брак продлился девять лет.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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