Лепс и Аллегрова лишись работы из-за Игоря Крутого

Лепс и Аллегрова лишись работы из-за Игоря Крутого
Григорий Лепс. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Суровый нрав композитора не оставил артистам шансов

Многим россиянам кажется, что достигшие небывалых высот артисты становятся своего рода неприкасаемыми. Однако, на самом деле, в мире шоу-бизнеса происходят такие же разборки, как и среди обычных россиян. Так, по слухам, жестокую подножку двум выдающимся звездам Григорию Лепсу и Ирине Аллегровой поставил композитор Игорь Крутой.

Дело было во время закрытия популярного фестиваля "Новая волна"
в 2014-м году. Тогда Лепс и Аллегрова находились на пике своей популярности и подумать не могли, что с ними обойдутся таким неуважительным образом. Именно эти две знаменитости должны были закрывать фестиваль, однако в последний момент их вычеркнули из списка участников.

В светской тусовке шептались, что суровое решения принял Игорь Крутой. Композитора сильно задело, что Григорий и Ирина участвовали в конкурсе "Пять звезд": этот проект транслировали конкуренты композитора.

Лепс тогда весьма эмоционально комментировал ситуацию. Он подчеркнул, что ничуть не жалеет из-за потери этой работы и обязательно найдет достойное применение своим творческим силам и времени.

"Обратитесь к господину Крутому, он вам все популярно объяснит", – с раздражением отвечал на соответствующие вопросы исполнитель хита "Рюмка водки".

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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