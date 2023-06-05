Лепс и Аллегрова лишись работы из-за Игоря Крутого

Суровый нрав композитора не оставил артистам шансов

Многим россиянам кажется, что достигшие небывалых высот артисты становятся своего рода неприкасаемыми. Однако, на самом деле, в мире шоу-бизнеса происходят такие же разборки, как и среди обычных россиян. Так, по слухам, жестокую подножку двум выдающимся звездам Григорию Лепсу и Ирине Аллегровой поставил композитор Игорь Крутой.



Дело было во время закрытия популярного фестиваля "Новая волна"

в 2014-м году. Тогда Лепс и Аллегрова находились на пике своей популярности и подумать не могли, что с ними обойдутся таким неуважительным образом. Именно эти две знаменитости должны были закрывать фестиваль, однако в последний момент их вычеркнули из списка участников.



В светской тусовке шептались, что суровое решения принял Игорь Крутой. Композитора сильно задело, что Григорий и Ирина участвовали в конкурсе "Пять звезд": этот проект транслировали конкуренты композитора.



Лепс тогда весьма эмоционально комментировал ситуацию. Он подчеркнул, что ничуть не жалеет из-за потери этой работы и обязательно найдет достойное применение своим творческим силам и времени.

"Обратитесь к господину Крутому, он вам все популярно объяснит", – с раздражением отвечал на соответствующие вопросы исполнитель хита "Рюмка водки".

