Умерла звезда сериала "След"

Трагедия стала большим ударом для поклонников

Сегодня, 5 июня, появилась информация об очередном печальном происшествии в культурной сфере. На 68-м году жизни скончался знаменитый советский артист Андрей Торхов. Смерть любимца публики очень расстроила его коллег и поклонников.



Трагическими новостями поделились представители Рязанского ТЮЗа. Этому культурному учреждению артист отдал последние годы своей жизни. Труппа театра и руководство скорбят вместе с родными и близкими покойной знаменитости.



В театре подчеркнули, что Торхов отличался ярким, самобытным актерским талантом и был настоящей звездой театральных подмостков. О том, когда состоится траурная церемония прощания с любимцем публики, сообщат позже.



Широкому зрителю отбывший в мир иной артист знаком по блистательным ролям в популярных телесериалах. Больше всего россиянам запомнилось участие Андрея в сериалах "След", "Законы улиц" и "Огни большого города".

