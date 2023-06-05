Умерла звезда сериала "След"

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Сегодня, 5 июня, появилась информация об очередном печальном происшествии в культурной сфере. На 68-м году жизни скончался знаменитый советский артист Андрей Торхов. Смерть любимца публики очень расстроила его коллег и поклонников.
Трагическими новостями поделились представители Рязанского ТЮЗа. Этому культурному учреждению артист отдал последние годы своей жизни. Труппа театра и руководство скорбят вместе с родными и близкими покойной знаменитости.
В театре подчеркнули, что Торхов отличался ярким, самобытным актерским талантом и был настоящей звездой театральных подмостков. О том, когда состоится траурная церемония прощания с любимцем публики, сообщат позже.
Широкому зрителю отбывший в мир иной артист знаком по блистательным ролям в популярных телесериалах. Больше всего россиянам запомнилось участие Андрея в сериалах "След", "Законы улиц" и "Огни большого города".
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