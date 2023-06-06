Умерла знаменитая советская актриса

Умерла знаменитая советская актриса
Фото: www.unsplash.com
Артистки не стало на 76-м году жизни

К сожалению, почти каждый день информационное пространство разрывают новости о трагедии в культурной сфере. Накануне, 5 июня, стало известно о смерти знаменитой советской и латвийской актрисы Лилиты Озолиня.

Злой рок унес жизнь любимицы публики в возрасте 75 лет, передает информационный ресурс "Общественная служба новостей". Что конкретно стало причиной смерти знаменитости, не сообщается. Отмечается лишь, что ее уход был внезапным и поразил многочисленных поклонников и коллег.

"Неожиданно скончалась Лилита Озолиня", – написал родной латвийский театр артистки "Дайлес". Его заявление приводит интернет-издание "МИР24".

Больше всего широкому зрителю ныне покойная звезда запомнилась по роли в культовом телесериале "Долгая дорога в дюнах", отмечает телеканал "360". Советские зрители на ура приняли этот кинопродукт, почти в каждой семье с замиранием сердца следили за судьбой героев.



Также артистка блистала в таких кинолентах, как "Личная жизнь Деда Мороза" и детективный фильм "Двойной капкан". Уход Озолиня стал большим ударом для ее близких и серьезной потерей для сферы кинематографа. Труппа родного культурного учреждения звезды скорбит вместе с ее близкими.

Источник: Театр "Дайлес" ✓ Надежный источник
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