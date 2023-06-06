Умерла знаменитая советская актриса

Курс рубля
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
- Как слабый рубль отразится на россиянах: экономист объяснил на пальцах
- Центробанк оправдался за рухнувший рубль
К сожалению, почти каждый день информационное пространство разрывают новости о трагедии в культурной сфере. Накануне, 5 июня, стало известно о смерти знаменитой советской и латвийской актрисы Лилиты Озолиня.
Злой рок унес жизнь любимицы публики в возрасте 75 лет, передает информационный ресурс "Общественная служба новостей". Что конкретно стало причиной смерти знаменитости, не сообщается. Отмечается лишь, что ее уход был внезапным и поразил многочисленных поклонников и коллег.
"Неожиданно скончалась Лилита Озолиня", – написал родной латвийский театр артистки "Дайлес". Его заявление приводит интернет-издание "МИР24".
Больше всего широкому зрителю ныне покойная звезда запомнилась по роли в культовом телесериале "Долгая дорога в дюнах", отмечает телеканал "360". Советские зрители на ура приняли этот кинопродукт, почти в каждой семье с замиранием сердца следили за судьбой героев.
Также артистка блистала в таких кинолентах, как "Личная жизнь Деда Мороза" и детективный фильм "Двойной капкан". Уход Озолиня стал большим ударом для ее близких и серьезной потерей для сферы кинематографа. Труппа родного культурного учреждения звезды скорбит вместе с ее близкими.
Военный пропал еще несколько дней назад