Присевшая на корточки звезда "Уральских пельменей" случайно показала лишнее

Подруга красотки также порадовала публику

Знаменитая юмористка Илана Юрьева является счастливой обладательницей роскошных форм. Поклонников очень радует, что девушка также не страдает ложной скромностью и всегда готова похвастаться своими формами перед благодарной публикой.



На одном из свежих кадров девушка позирует, сидя на корточках в коротеньких шортиках. Такое смелое положение тела обернулось тем, что на всеобщее обозрение были выставлены интимные зоны знаменитости. Объектив фотоаппарата случайно заглянул в недра шорт и "обнаружил" там стройные подтянутые бедра любимицы публики.



Впрочем, судя по всему, артистку такое положение дел совсем не смущает. Илана явно очень гордится своими формами и с удовольствием выставляет их на публике.



Стоит отметить, что, рассматривая свежую фотографию, поклонники получили двойное удовольствие. Рядом с Юрьевой позировала ее подруга, которая порадовала народ весьма откровенной зоной декольте. Упругая грудь девушки заставила мужскую часть поклонников артистки замереть от восторга. Такой красочный тандем поднял настроение интернет-пользователям.





В комментариях обеих девушек засыпали комплиментами. Очевидно, что роскошный внешний вид стал результатом изнурительных тренировок. Народ поддерживает Илану в ее стремлении выглядеть великолепно и с нетерпением ждет новых ярких фотографий.

