Присевшая на корточки звезда "Уральских пельменей" случайно показала лишнее

Присевшая на корточки звезда "Уральских пельменей" случайно показала лишнее
Илана Юрьева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Подруга красотки также порадовала публику

Знаменитая юмористка Илана Юрьева является счастливой обладательницей роскошных форм. Поклонников очень радует, что девушка также не страдает ложной скромностью и всегда готова похвастаться своими формами перед благодарной публикой.

На одном из свежих кадров девушка позирует, сидя на корточках в коротеньких шортиках. Такое смелое положение тела обернулось тем, что на всеобщее обозрение были выставлены интимные зоны знаменитости. Объектив фотоаппарата случайно заглянул в недра шорт и "обнаружил" там стройные подтянутые бедра любимицы публики.

Впрочем, судя по всему, артистку такое положение дел совсем не смущает. Илана явно очень гордится своими формами и с удовольствием выставляет их на публике.

Стоит отметить, что, рассматривая свежую фотографию, поклонники получили двойное удовольствие. Рядом с Юрьевой позировала ее подруга, которая порадовала народ весьма откровенной зоной декольте. Упругая грудь девушки заставила мужскую часть поклонников артистки замереть от восторга. Такой красочный тандем поднял настроение интернет-пользователям.

Фото: соцсети

В комментариях обеих девушек засыпали комплиментами. Очевидно, что роскошный внешний вид стал результатом изнурительных тренировок. Народ поддерживает Илану в ее стремлении выглядеть великолепно и с нетерпением ждет новых ярких фотографий.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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