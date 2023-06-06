Победительницу конкурса "Миссис Россия - 2023" затравили в Сети из-за ужасающего фото

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Наталья Оскар из Дальнего Востока стала обладательницей титула "Миссис Россия" – 5 июня имя красотки объявили в Москве. Триумф победительницы, однако, омрачили хейтеры, принявшиеся обвинять ее в искусственной красоте.
Сеть бурлит от негативных комментариев пользователей – блондинку чуть ли не травят, обвиняя в чрезмерном увлечении фотошопом. Доказательство – обезображенное лицо с огромными губами, которое предполагает, что якобы именно так выглядит победительница конкурса.
Впрочем, победительница не обращает на это ровным счетом никакого внимания. Потратила много сил и времени на конкурс – мнение злопыхателей не имеет никакого значения.
Позиции нашей страны серьезно укрепятся