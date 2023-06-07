"Простите меня": Губерниева заставили извиняться на камеру за шутки на федеральном ТВ

"Простите меня": Губерниева заставили извиняться на камеру за шутки на федеральном ТВ
Дмитрий Губерниев. Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Однако ведущий все отрицает

Олимпийская чемпионка Алина Загитова решила проблему с Дмитрием Губерниевым, давно насмехавшимся над ней за подвижки на телевидении, которых не бывает без ошибок у новичков. В один момент спортсменка сделала такое, что Губерниев пожалел о своих словах, поняв, что позволил себе лишнее.

Сам Дмитрий признался, что пересекся с молодой коллегой на одном спортивном мероприятии, где и состоялся тот самый разговор. Алина, с его слов, потребовала извинений – и ведущий их принес. Правда, теперь утверждает, что не понимает, за что извинился.

При этом Губерниев дал обещание Загитовой: на совместных мероприятиях будет вести себя как ангел. 

Впрочем, на забеге фигуристок в Москве Дмитрий на камерах поцеловал руку Алине, принеся извинения за собственную "чрезмерность" в телевидении – даже встал на колени. Спустя пару часов, однако, пустился в отрицания.

Источник: Blitz.plus ✓ Надежный источник
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