"Простите меня": Губерниева заставили извиняться на камеру за шутки на федеральном ТВ

Однако ведущий все отрицает

Олимпийская чемпионка Алина Загитова решила проблему с Дмитрием Губерниевым, давно насмехавшимся над ней за подвижки на телевидении, которых не бывает без ошибок у новичков. В один момент спортсменка сделала такое, что Губерниев пожалел о своих словах, поняв, что позволил себе лишнее.

Сам Дмитрий признался, что пересекся с молодой коллегой на одном спортивном мероприятии, где и состоялся тот самый разговор. Алина, с его слов, потребовала извинений – и ведущий их принес. Правда, теперь утверждает, что не понимает, за что извинился.

При этом Губерниев дал обещание Загитовой: на совместных мероприятиях будет вести себя как ангел.

Впрочем, на забеге фигуристок в Москве Дмитрий на камерах поцеловал руку Алине, принеся извинения за собственную "чрезмерность" в телевидении – даже встал на колени. Спустя пару часов, однако, пустился в отрицания.