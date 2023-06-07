На "наследника" покойного Зайцева объявили охоту приставы

На "наследника" покойного Зайцева объявили охоту приставы
Вячеслав Зайцев. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Мечтающий о роскошной жизни бодибилдер рискует потерять все

"Мистер модель Вселенная" Эдуард Кривенко, доказывавший миру о своем родстве с покойным кутюрье Вячеславом Зайцевым, напоролся на крупные проблемы с правоохранителями. Бодибилдера разыскивают за многочисленные штрафы – а их больше семидесяти.

Ростовские приставы "охотятся" за самозваным наследником покойного модельера. Теперь красавчик рискует никогда не покинуть пределы России – а ведь Эдуард мечтал о квартирке в Париже, принадлежащей родным покойного Зайцева.

"Комсомолка" пишет, что на герое торжества висят такие штрафы за административные нарушения, исполнительные сборы и "приветы" от ГИБДД за несоблюдение правил дорожного движения.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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