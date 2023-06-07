"Отравлен пропагандой": Баринов ответил оскорбляющему Россию Калныньшу

Артист заявил, что то, чем люди больны веками, не искоренить

Народный артист РФ Валерий Баринов, нередко наведывающийся в Донбасс с гуманитарной миссией, признался, что хотел бы понять причину высказываний Ивара Калныньша – латышский коллега ранее засыпал соседей из России крайне неприятными высказываниями и пожелал даже этой стране "рассыпаться".

Баринов указал, что причина кроется в вековой русофобии, от которой непросто излечиться. Во многих коллегах Баринова с началом СВО проснулось нечто, что ранее "спало".

"На самом деле, в них это веками воспитывалось", – высказался артист.

Баринов уверен, что психологию и природу таких слов поможет понять философский подход: каждое публичное лицо доносит до аудитории то, что его тревожит.

Артист, кстати, утверждает, что и до известных всем событий украинское ТВ постоянно говорило о русских и о том, как последние якобы не любили Украину.

"Вас, отравленных пропагандой, жалко!" – высказался Баринов.

