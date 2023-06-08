"Безликая сволочь": Галкин* нахамил подписчице после каверзного вопроса об Украине

Максим пришел в настоящее бешенство

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.



Иностранный агент Максим Галкин* пришел в настоящее бешенство из-за катастрофы, произошедшей на Каховской гидроэлектростанции. После замечания пользовательницы обозвал подписчицу сволочью.

Галкин опубликовал по соответствующей тематике пост с эмодзи в виде разбитого сердечка – показал, что скорбит из-за происходящего на Украине. Однако нарисовалась подписчица, которая начала задавать шоумену неудобные комментарии – по какой причине тот не сочувствовал народу Донбасса, жившего с 2014 года по постоянными обстрелами со стороны ВСУ и игнорирует обстрелы российских городов?

Ответ не заставил себя долго ждать. Откровенное хамство Максима удивило многих.

"Продажная, безликая сволочь! Покажи, какие страдания выкладывала ты 9 лет? Покажи лицо свое для начала", – заистерил Галкин в ветке комментариев.

*признан иностранным агентом решением Минюста



