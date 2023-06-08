"Обезьяна": Кушанашвили набросился на Васильеву за критику Пугачевой

Разговоры об уехавшей из РФ Аллы Пугачевой не стихают второй год. Ранее российская артистка Татьяна Васильева назвала ту женщиной с не самыми лучшими интеллектуальными данными – за что напоролась на острую критику от Отара Кушанашвили.

Ведущему невдомек, как можно нелестно отзываться о самых известных коллегах, если авторы таких слов жили с ними совершенно рядом до СВО. Ведь еще при нахождении в РФ шоу-бизнес хором называл Примадонну первой звездой страны.

"Взялись теперь пинать то, кто пожелал вам гореть в аду. Здесь была – кланялись перед ней. А уехала – "обезьяна". Гляньте на саму Васильеву", – высказался Отар.

К слову, певица оставляет без внимания выпады коллег по сцене и экрану.