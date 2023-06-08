"Обезьяна": Кушанашвили набросился на Васильеву за критику Пугачевой

Курс рубля
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
- Как слабый рубль отразится на россиянах: экономист объяснил на пальцах
- Центробанк оправдался за рухнувший рубль
Разговоры об уехавшей из РФ Аллы Пугачевой не стихают второй год. Ранее российская артистка Татьяна Васильева назвала ту женщиной с не самыми лучшими интеллектуальными данными – за что напоролась на острую критику от Отара Кушанашвили.
Ведущему невдомек, как можно нелестно отзываться о самых известных коллегах, если авторы таких слов жили с ними совершенно рядом до СВО. Ведь еще при нахождении в РФ шоу-бизнес хором называл Примадонну первой звездой страны.
"Взялись теперь пинать то, кто пожелал вам гореть в аду. Здесь была – кланялись перед ней. А уехала – "обезьяна". Гляньте на саму Васильеву", – высказался Отар.
К слову, певица оставляет без внимания выпады коллег по сцене и экрану.
Названа основная причина