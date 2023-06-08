"Сразу после процедуры": обезображенная Рудова ужаснула поклонников

Однако заслужила похвалу от аудитории за искренность

Наталья Рудова решилась на откровения и показала публике свое собственное лицо после похода к косметологу – тот явно постарался, оставив на лице прекрасной пациентки немало следов от инъекций.

Наталья, к тому же, не постеснялась сделать снимок крупным планом – совсем без фильтров. Пользователей озадачили коричневые пятна на лике красотки. Сама звезда пояснила, что виной тому следы от инъекций коллагена

"Похожа на прыщавого подростка", – резюмировала погрустневшая Рудова.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержали свою фаворитку и похвалили за честность. Ведь Наталья, добившаяся красоты пластикой, не воспользовалась фильтром, который сделал бы ее еще прелестнее – что, безусловно, заслуживает пары орденов и медаль в ее послужной список, как считают некоторые поклонники.