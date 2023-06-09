"Вьют веревки": пожилой Ярмольник стал рабом наследников

Выяснились неожиданные подробности жизни артиста

В свое время Леонид Ярмольник был очень востребованным артистом и настоящей звездой. Совсем скоро любимец публики отметит 70-летний юбилей – в таком почтенном возрасте актер предпочитает больше времени проводить с близкими людьми. Как оказалось, последние с большой готовностью пользуются щедростью именитого родственника.



Ярмольник рассказал, что сейчас практически все свое свободное время проводит с внуками. Леониду очень приятно наблюдать за тем, как подрастают его наследники. Очевидно, что звездные отпрыски чувствуют бесконечную любовь со стороны знаменитого деда и не стесняются использовать ее в своих интересах.



Ярмольник рассказал, что наследники пользуются добротой своего старшего товарища и буквально "вьют из него веревки". Впрочем, как признался Ярмольник, маленькие внуки – главная радость его жизни. Дедушка очень любит непоседливую детвору и получает бесконечное удовольствие от общения с ними.



Леонид заявил, что не против быть подчиненным "маленьких командиров", так что их попытки руководить звездным дедушкой обычно увенчиваются успехом.

