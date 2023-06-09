"Вьют веревки": пожилой Ярмольник стал рабом наследников

"Вьют веревки": пожилой Ярмольник стал рабом наследников
Леонид Ярмольник. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Выяснились неожиданные подробности жизни артиста

В свое время Леонид Ярмольник был очень востребованным артистом и настоящей звездой. Совсем скоро любимец публики отметит 70-летний юбилей – в таком почтенном возрасте актер предпочитает больше времени проводить с близкими людьми. Как оказалось, последние с большой готовностью пользуются щедростью именитого родственника.

Ярмольник рассказал, что сейчас практически все свое свободное время проводит с внуками. Леониду очень приятно наблюдать за тем, как подрастают его наследники. Очевидно, что звездные отпрыски чувствуют бесконечную любовь со стороны знаменитого деда и не стесняются использовать ее в своих интересах.

Ярмольник рассказал, что наследники пользуются добротой своего старшего товарища и буквально "вьют из него веревки". Впрочем, как признался Ярмольник, маленькие внуки – главная радость его жизни. Дедушка очень любит непоседливую детвору и получает бесконечное удовольствие от общения с ними.

Леонид заявил, что не против быть подчиненным "маленьких командиров", так что их попытки руководить звездным дедушкой обычно увенчиваются успехом.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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