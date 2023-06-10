Еле стоит на ногах: Удовиченко с появилась на людях в непотребном виде

Народ бьет тревогу из-за состояния звезды

Впервые за долгое время актриса Людмила Удовиченко появилась на людях. Знаменитость не выходила из дома после перелома позвоночника. Сообщалось, что в ее возрасте такая травма потребует серьезного восстановления, поэтому врачи строго запретили ей нагружать себя хотя бы полгода и предписали постоянно ходить на лечебную гимнастику.

Недавно она решилась выйти на публичное мероприятие в честь премьеры картины, в которой принимала участие. Удовиченко немного пообщалась с журналистами, но, как правило, старалсь избегать внимания к своей персоне и на все вопросы отвечала уклончиво. В какой-то момент она и вовсе сбежала от них под предлогом похода в дамскую комнату, но журналисты ее на выходе так и не застали – каким-то образом она смогла крыться ото всех.

Кадры с артисткой позже появились в соцсетях. Журналисты утверждают, что Удовиченко периодически морщилась от боли и хромала, но старалась улыбаться. При этом пользователи выразили мнение, что знаменитость в действительности страдает от другого недуга.

После травмы Удовиченко некоторые зрители, которые приходили на ее спектакли, говорили, что артистка позволяет себе выходить на сцену в непотребном виде – якобы в состоянии алкогольного опьянения. На этом фоне они стали шептаться, что перелом был получен актрисой именно из-за пагубного пристрастия. Сейчас они выразили мнение, что звезда так и не смогла побороть недуг.

"Еле стоит на ногах и говорит с заплетающимся языком. Что-то мне не верится, что дело в болезни",

"Как она поплохела в последнее время. Выглядит гораздо старше своего возраста",

"Овал лица как у Волочковой. А не прибухивает ли она часом?",

– пишут злопыхатели в Сети.