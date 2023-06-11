"И рядом не нужны": Киркоров грозится вышвырнуть помощников на улицу

Поп-король тяжело расстается с людьми и не желает их ни с кем делить

Поп-король Филипп Киркоров решил прекратить сотрудничество с диджеем Катей Гузевой, узнав о ее отношениях с молодым человеком. Артист обиделся на помощницу, в чем сама Катя призналась журналистам в одном из петербургском ЗАГСов.

В июне Гусева вышла замуж за возлюбленного – им оказался юрист Михаил Сазанов. Счастливая невеста тогда призналась журналистам, что певец разразился ревностью, узнав о ее отношениях. Ведь несколько лет Филиппа с приближенной связывало многое. Поговаривали даже о скорой свадьбе, которой, увы, так и не случилось. Однако Катя так и осталась диджеем поп-короля, выступая хедлайнером на его многочисленных шоу.

Впрочем, призналась недавно Гусева, босс грозился найти себе нового диджея. Мол, та уже нашла молодого человека, а потому может заниматься семейными делами и не думать о карьере.

Главная беда Киркорова, считает Катя – неумение расставаться с персоналом (и людьми в целом) и делить его с кем-либо. Особенно, если речь идет о женщинах, с которыми он общается куда ближе.

"Он хочет, чтобы ты была всегда рядом. И остальные мужчины рядом не нужны", – делится Гусева.



Впрочем, Филипп смог отпустить Катю и принять ее выбор – даже посоветовал выходить замуж, если избранник искреннее любит, передает "Пятый канал".