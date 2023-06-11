"И рядом не нужны": Киркоров грозится вышвырнуть помощников на улицу

"И рядом не нужны": Киркоров грозится вышвырнуть помощников на улицу
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Поп-король тяжело расстается с людьми и не желает их ни с кем делить

Поп-король Филипп Киркоров решил прекратить сотрудничество с диджеем Катей Гузевой, узнав о ее отношениях с молодым человеком. Артист обиделся на помощницу, в чем сама Катя призналась журналистам в одном из петербургском ЗАГСов.

В июне Гусева вышла замуж за возлюбленного – им оказался юрист Михаил Сазанов. Счастливая невеста тогда призналась журналистам, что певец разразился ревностью, узнав о ее отношениях. Ведь несколько лет Филиппа с приближенной связывало многое. Поговаривали даже о скорой свадьбе, которой, увы, так и не случилось. Однако Катя так и осталась диджеем поп-короля, выступая хедлайнером на его многочисленных шоу.

Впрочем, призналась недавно Гусева, босс грозился найти себе нового диджея. Мол, та уже нашла молодого человека, а потому может заниматься семейными делами и не думать о карьере.

Главная беда Киркорова, считает Катя – неумение расставаться с персоналом (и людьми в целом) и делить его с кем-либо. Особенно, если речь идет о женщинах, с которыми он общается куда ближе.

"Он хочет, чтобы ты была всегда рядом. И остальные мужчины рядом не нужны", – делится Гусева.

Впрочем, Филипп смог отпустить Катю и принять ее выбор – даже посоветовал выходить замуж, если избранник искреннее любит, передает "Пятый канал".

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Токаев отказался приехать в Россию после скандала

Астана не стала называть причину

"Так Путину и передайте": Зеленский выступил с заявлением о контрнаступлении

Президент отказался выдавать подробности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей