"И рядом не нужны": Киркоров грозится вышвырнуть помощников на улицу

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Поп-король Филипп Киркоров решил прекратить сотрудничество с диджеем Катей Гузевой, узнав о ее отношениях с молодым человеком. Артист обиделся на помощницу, в чем сама Катя призналась журналистам в одном из петербургском ЗАГСов.
В июне Гусева вышла замуж за возлюбленного – им оказался юрист Михаил Сазанов. Счастливая невеста тогда призналась журналистам, что певец разразился ревностью, узнав о ее отношениях. Ведь несколько лет Филиппа с приближенной связывало многое. Поговаривали даже о скорой свадьбе, которой, увы, так и не случилось. Однако Катя так и осталась диджеем поп-короля, выступая хедлайнером на его многочисленных шоу.
Впрочем, призналась недавно Гусева, босс грозился найти себе нового диджея. Мол, та уже нашла молодого человека, а потому может заниматься семейными делами и не думать о карьере.
Главная беда Киркорова, считает Катя – неумение расставаться с персоналом (и людьми в целом) и делить его с кем-либо. Особенно, если речь идет о женщинах, с которыми он общается куда ближе.
"Он хочет, чтобы ты была всегда рядом. И остальные мужчины рядом не нужны", – делится Гусева.
Впрочем, Филипп смог отпустить Катю и принять ее выбор – даже посоветовал выходить замуж, если избранник искреннее любит, передает "Пятый канал".
Астана не стала называть причину