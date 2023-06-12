"Орала матом": Хаматова закатила скандал в театре

"Орала матом": Хаматова закатила скандал в театре
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сотрудники выдали подробности

Во время работы в России Чулпан Хаматова часто устраивала истерики перед спектаклями. Об этом рассказывают театральные работники, которые периодически становились жертвами плохого настроения звезды. По их словам, актриса считала себя особой с привилегиями.

Костюмер Театра Наций поделилась с журналистами подробностями закулисного поведения Хаматовой во время подготовки к спектаклю "Горбачев". И знаменитость произвела на нее отвратительное впечатление.

"Помню ей задержали костюм и костюмерной, она орала матом на персонал", – утверждает женщина.

В целом поведение Чулпан было неприятным. Она вечно была всем недовольна, постоянно нервничала и ненавидела всех вокруг себя. Никакой вежливости со стороны артистки сотрудники театра не ждали. 

Источник: PopCake
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