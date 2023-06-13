Седокова обнажила пышные бедра на пляже – откровенное фото

Седокова обнажила пышные бедра на пляже – откровенное фото
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость отдыхает в США

После недолгого пребывания в России Анна Седокова вернулась назад в США к своему супругу. Несмотря на публичные перепалки, отношения между ними наладились, и теперь знаменитости отдыхают вместе.

В своих соцсетях артистка опубликовала фото, на котором показала, как проводит досуг после воссоединения с Янисом Тиммой. Она легла загорать на шезлонге, обнажив при этом пышные бедра в коричневом бикини. Судя по всему, недавно знаменитость купалась в бассейне, потому что ее тело и волосы были немного влажными. 

"Я вернулась", – подписала Седокова кадр.

Фото: соцсети

Ранее между певицой и ее мужем произошла публичная перепалка. Сперва в соцсетях появились кадры, на которых Анна танцевала с неизвестным мужчиной, после чего Тимма сообщил о самом худшем дне в своей жизни – скрасить его он решил позже в американском стриптиз-клубе. 

Седокова, в свою очередь, стала публиковать видео с намеком, что у нее полно ухажеров, которые выстроятся перед ней в очередь в случае развода. Однако в итоге все закончилось примирением – артистка опубликовала в своих соцсетях эротичное видео, на котором продемонстрировала, как супруг пристает к ней в кровати, сообщает РИА ФАН

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