Никас Сафронов раскрыл неудобную причину отказа жениться на своей девушке

Никас Сафронов раскрыл неудобную причину отказа жениться на своей девушке
Никас Сафронов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Художник был предельно откровенен

Знаменитый российский художник Никас Сафронов решил приоткрыть завесу тайны над своей личной жизнью. Весьма обеспеченный представитель светской тусовки признался, что не собирается связывать себя узами брака по одной весомой причине.

Оказалось, что Сафронов еще до женитьбы поразмышлял над последствиями возможного развода. Художник очень не хочет, чтобы потенциальная супруга получила право на раздел имущества, если их семейная лодка разобьется. Никас подчеркнул, что в его статусе брак является абсолютно неразумным поступком.

Более того, Сафронов признался, что сейчас у него есть возлюбленная, однако ни при каких условиях он не собирается на ней жениться.

"Жениться, чтобы через пять лет громко разводиться – и все обсуждают, как у меня пытаются отсудить квартиру и деньги?" – с негодованием рассуждает художник.

Сафронов заявил, что с большим удовольствием проводит время с представительницами прекрасно пола, однако о браке давно не помышляет. Никас напомнил, что дважды посещал ЗАГС, что после разрывов в итоге приводило к самым неприятным для него последствиям.

Художник добавил, что у него и так большая семья: дети, братья и сестра. Зачем в этом дружном ряду еще и супруга, знаменитость не понимает.

Источник: Рrozvezd.info ✓ Надежный источник
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