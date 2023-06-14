Дмитрий Маликов честно рассказал о переезде в США

Дмитрий Маликов честно рассказал о переезде в США
Дмитрий Маликов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец решил быть откровенным

Знаменитый российский певец Дмитрий Маликов до сих пор пользуется огромной популярностью у зрителей. Конечно, пик его карьеры давно прошел, однако внимание публики к жизни знаменитости не угасает. Каким же было удивление россиян, когда Маликов внезапно заговорил об эмиграции. Оказалось, ему нередко предлагали переехать в США.

Дмитрий с восторгом вспоминает свой опыт путешествий на чужбину. Впервые он побывал в Соединенных Штатах Америки в 90-х годах. Та поездка оставила у Маликова самые приятные воспоминания.

"...Другие запахи, другие продукты, другие машины", – мечтательно рассказывает артист.

Стоит отметить, что у молодого и популярного певца в тот период были все шансы зацепиться в Америке. Однако Маликов воздержался от такого решительного шага. Позже ему предложили работать в Европе – эту идею молодой артист воспринял на ура. Маликов какое-то время выступал в Германии, однако в итоге вернулся на Родину.

Источник: 7 дней ✓ Надежный источник
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