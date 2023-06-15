Дибров публично поиздевался над Собчак

Ведущий смотрит свысока на своих коллег

Дмитрий Дибров, проработавший не один десяток лет в отечественном ТВ, смотрит свысока на современных ястребов российской журналистики. Естественно, не считает их профессионалами своего дела.

63-летний ведущий уверен, что та же Ксения Собчак не обладает профессиональными навыками – способна лишь на рефлексию, которую выдает общественникам за собственный труд и результат расследований. Собчак имеет поднимает политические вопросы, не ссылаясь в таком случае на собственные источники во властных кругах.

"Интересно слушать тех, кто ходит в Минобороны, в Кремль. А это же не журналистика, а размышления", – считает экс-ведущий "Кто хочет стать миллионером".

Дибров полагает, что Собчак проявляет заинтересованность лишь в узких категориях – "в бабле и выручке". А вот покойный Анатолий Собчак, мол, был природным гением в беседах. Дочка же, со слов Дмитрия, таких способностей лишена.

Дибров начал работать на телевидении еще во второй половине 80-х годов. Не так давно он обрушился с критикой на покойного главреда "Говорит Москва" Сергея Доренко, заявив, что того волновали исключительно деньги, а "сережина харя" была тому подтверждением.