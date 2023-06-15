Упругая грудь Яны Кошкиной выпрыгнула из купальника – откровенное фото

Упругая грудь Яны Кошкиной выпрыгнула из купальника – откровенное фото
Яна Кошкина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Формы красотки будоражат мужчин

Многие российские зрители сходятся во мнении, что знаменитая актриса Яна Кошкина является одной из самых привлекательных артисток современности. Идеальные формы девушки давно стали предметом вожделения для мужчин и вызывают большую зависть у женщин.

К счастью для поклонников, Яна не стесняется демонстрировать свою девичью красу на публике. Девушка регулярно выкладывает откровенные фотографии, которые получают огромное количество просмотров и восторженных комментариев.

На этот раз Кошкина решила поделиться пикантным снимком с отпуска. Девушка отлично проводит время в жарких странах, где наслаждается ярким солнцем и теплым морем. На одном из свежих кадров Яна предстала в стильном темном купальнике. Артистка заняла выгодную позу, аппетитно выпятив наливную грудь.

Фото: соцсети

В комментариях к свежей фотографии поклонники рассыпались в комплиментах. Стоит отметить, что многие девушки признаются: Кошкина стала для них настоящим образцом для подражания. Идеальные формы знаменитости подстегивают представительниц прекрасного пола чаще ходить в зал, чтобы приблизиться к заданному актрисой идеалу.

Источник: Телепрограмма
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