Раскрыт баснословный заработок Гагариной за прошлый год

Миллионерша продолжает пополнять свои счета

Российская сцена предоставляет артистам огромные возможности. Любовь зрителя приносит певцам баснословные гонорары. Большинство жителей нашей страны и за всю жизнь не могут заработать деньги, которые востребованные звезды получают за несколько корпоративов. Информация о прошлогоднем заработке популярной певицы Полины Гагариной ошеломила публику.



Стоит отметить, что сегодня эта артистка стала одной из самых востребованных исполнителей. Феноменальные вокальные данные сделали Полину новой королевой отечественной эстрады. Разумеется, за ее присутствие на концертах и корпоративах благодарная публика готова платить огромные деньги. Выяснилось, что только за прошлый год певица заработала больше двух сотен миллионов.



Такая информация была опубликована в декларации артистки. Стоит отметить, что Полина не ограничивается творческой деятельностью. Девушка активно вкладывает деньги в успешные проекты – у нее есть несколько коммерческих компаний. Такой подход к бизнесу позволяет звезде зарабатывать огромные суммы.



Преданные поклонники порадовались за артистку, которая с внушительными гонорарами может позволить себе исполнить любую прихоть. Впрочем, некоторые люди считают, что артисты в нашей стране зарабатывают слишком большие деньги, которые можно было бы пустить на более важные дела.

