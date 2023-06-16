"Как у Майкла Джексона": провалившийся нос жены Цекало напугал народ

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Популярный российский телеведущий Александр Цекало счастливо живет в браке с молодой возлюбленной Дариной Эрвин. Выдающиеся внешние данные девушки сделали ее предметом зависти многих женщин и объектом вожделения поклонников. Впрочем, некоторые пользователи социальных сетей уверены, что над красотой прелестницы хорошо поработал пластический хирург. Недавняя фотография девушки вызвала бурное обсуждение в интернет-пространстве.
Публика обратила внимание на лицо Эрвин. Слишком маленький нос супруги Цекало вызвал недоумение у комментаторов. Люди считают, что красотка переборщила с хирургическим вмешательством. Среди самых популярных у девушек процедур: увеличение груди, уменьшение носа и всевозможные подтяжки.
При этом такое вмешательство в природную красоту может дорого обойтись. Немало именитых красоток пожалели, что решились перекроить свое лицо с помощью ножа хирурга. Люди считают, что и Дарина стала жертвой неумелой пластики. Некоторые даже сравнили ее внешность со знаменитым певцом Майклом Джексоном. Как известно, этот артист пережил много пластических операций, после чего его нос буквально провалился в череп.
"Инопланетная внешность", "Это макияж такой, или она сделала настолько крошечный нос?", "Нос провалился, как у Майкла Джексона", – пишут комментаторы в социальных сетях.
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