Уехавшая из России Слуцкая рассказала о жизни за границей

Уехавшая из России Слуцкая рассказала о жизни за границей
Ирина Слуцкая. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фигуристка поделилась впечатлениями

Знаменитая российская фигуристка Ирина Слуцкая уже успела стать настоящей легендой спорта. Чемпионка долгое время борется с серьезным недугом, поэтому преданные фанаты внимательно следят за каждым ее шагом. Недавно Ирина решила покинуть Россию, о чем сообщила в социальных сетях.

Знаменитость отправилась в Дубай и честно рассказала, как протекает жизнь за границей. Разумеется, в первую очередь именитую россиянку, как и простых жителей страны интересует, как к гражданам нашего государства относятся местные люди. 

Слуцкая сообщила, что никаких проблем в этом плане в Объединенных Арабских Эмиратах нет. Местные жители очень приветливые и не испытывают негатива к россиянам. Разумеется, это очень порадовало прославленную спортсменку.

"Наш прекрасный отпуск с моими девочками… Никакого негатива, ничего нет, все очень добрые", – поделилась радостными эмоциями чемпионка.

За границей Слуцкая отдыхает на все 100%. Спортсменка много гуляет, катается на электросамокате, наслаждается экзотическими видами и делит свои позитивные эмоции с любимыми дочерьми. Дубай встретил знаменитость с распростертыми объятиями.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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