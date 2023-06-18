Умер участник группы "Земляне"

Причины смерти не раскрываются

Скончался бывший гитарист группы "Земляне" Сергей Колчин. Ему было 45 лет. Об этом сообщили участники коллектива в соцсетях.

Известно, что музыкант выступал в группе с 2012 по 2017 гг. Также он играл в коллективе "Лицей".

Что именно стало приичиной его кончины не сообщается.