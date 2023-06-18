Пересильд ответила на слухи о романе с Абрамовичем

Знаменитость показала своего избранника

После получения госпремии в Кремле в СМИ начали появляться сообщения о том, что Юлия Пересильд стала лауреатом незаслуженно. Будто бы все дело в ее богатом покровителе, который помогает актрисе продвинуться по карьере. Стали поговаривать, будто бы она состоит в отношениях с Романом Абрамовичем, который и занимается протекцией знаменитости. И на фоне всех пересуд Юлия решила сама прокоментировать слухи о романе с бизнесменом.

В своих соцсетях она опубликовала запись, посвященную актеру Михаилу Тройнику. Пересильд отметила, что сегодня – ровно год с момента их первого свидания, а также она призналась ему в любви.

"Пусть нам будет так же интересно вдвоем, сложно, спорно, смешно, но всегда интересно", – указала артистка.

В комментариях люди выразили мнение, что так Юлия прокомментировала сообщения о ее романе с Абрамовичем, которые ходят последние три года.

"Сколько же самых невероятных теорий и слухов ты сегодня разрушила!",

"А в новостях писали, что она с Абрамовичем",

"Очень красивая пара. Вы так похожи!",

– пишут ей люди под публикацией.