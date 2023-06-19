Что происходит в доме Высоцкой и Кончаловского после громкого скандала

Артистку затравили в социальных сетях

Недавно знаменитая актриса Юлия Высоцкая нежданно-негаданно обрела новую волну популярности. К сожалению, назвать происходящее позитивным язык не поворачивается. Знаменитость засмеяли за ее кулинарное шоу сомнительного содержания. Стало известно, как происходящее отразилось на жизни звездного семейства.



Внимание публики к фигуре Высоцкой обратилось после того, как в социальных сетях начали активно обсуждать старые выпуски шоу с рецептами. Выяснилось, что некоторые рекомендации Высоцкой выглядят, мягко говоря, очень необычно – многие блюда горели прямо на глазах у публики, а конечный результат обещанных деликатесов выглядел весьма удручающе.



Стоит отметить, что многие коллеги по звездному цеху встали на защиту Юлии. В поддержку артистки выступил юморист Павел Воля. Комик рассказал, что недавно общался с Андреем Кончаловским. Именитый супруг Высоцкой во всем поддерживает свою возлюбленную.

"Мне кажется, что в этой семье все в порядке и с интеллектом, и с юмором. Разве может их трогать такая мелочь?" – рассказал комик.

Воля подчеркнул, что уверенные в себе люди не обращают внимание на пересуды и склоки за своей спиной. Павел уверен, что для Юлии и Андрея после громкого скандала ничего не изменилось – пара продолжает жить душа в душу и не реагирует на внешних провокаторов.

