Бюст Самбурской вывалился из мокрого купальника – фото

Бюст Самбурской вывалился из мокрого купальника – фото
Фото: Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Знаменитость случайно показала свои прелести

Настасья Самбурская в последнее время стала выглядеть неузнаваемо. Звезда отрастила волосы и начала регулярно радовать публику новыми роковыми образами. К примеру, недавно на своей странице в соцсетях она предстала в виде богемной девушки, которая проводит досуг в бассейне.

На кадрах Настасья, облаченная в дорогие аксессуары, сидит в воде и попивает коктейль. При этом на ней надет черный купальник с большими разрезами на груди, который успел промокнуть и туго обтянуть тело знаменитости.

Определенный ракурс сделал так, будто бюст Самбурской немного вывалился из купальника. Однако фото не было слишком пошлым или откровенным.

Фото: соцсети

Публика осталась под приятным впечатлением от публикации артистки. Люди буквально завалили ее комплиментами в комментариях.

"Как прекрасна эта женщина!", "Боже, какая вы красивая!", "Шикарный образ", – написали поклонники.

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