Бюст Самбурской вывалился из мокрого купальника – фото

Знаменитость случайно показала свои прелести

Настасья Самбурская в последнее время стала выглядеть неузнаваемо. Звезда отрастила волосы и начала регулярно радовать публику новыми роковыми образами. К примеру, недавно на своей странице в соцсетях она предстала в виде богемной девушки, которая проводит досуг в бассейне.

На кадрах Настасья, облаченная в дорогие аксессуары, сидит в воде и попивает коктейль. При этом на ней надет черный купальник с большими разрезами на груди, который успел промокнуть и туго обтянуть тело знаменитости.

Определенный ракурс сделал так, будто бюст Самбурской немного вывалился из купальника. Однако фото не было слишком пошлым или откровенным.

Публика осталась под приятным впечатлением от публикации артистки. Люди буквально завалили ее комплиментами в комментариях.

"Как прекрасна эта женщина!", "Боже, какая вы красивая!", "Шикарный образ", – написали поклонники.