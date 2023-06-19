"Русофобский уголок": Лепс навсегда отказался от поездок в Казахстан

"Русофобский уголок": Лепс навсегда отказался от поездок в Казахстан
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист отреагировал на скандал

Площадка в Казахстане, на которой должен был выступить Григорий Лепс, объявила о рассторжении контракта с артистом после его высказывания о спонсировании российских солдат. Представители певца отреагировали на скандал, заявив, что знаменитость больше не приедет в страну ни при каком условии.

Его концертный директор Владимир Урюпин утверждает, что Лепс, узнав об отмене концерта, нисколько не расстроился. 

"В последнее время Казахстан еще тот русофобский уголок", – высказался он.

По словам представителя артиста, певец не собирается менять свою позицию и продолжит поддерживать российскую армию. И денег ему хватит и без концертов в Казахстане. 

Он выразил мнение, что люди в республики посходили с ума, но с этим ничего не поделаешь – нужно принять их позицию и идти дальше. Однако, учитывая такие настроения, Григорий Лепс больше не приедет туда, как не ездит в любые другие "недружественные страны", включая США.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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