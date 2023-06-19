Собчак застали врасплох вопросом об интимной проблеме с Богомоловым

Звезда покраснела и не смогла сдержать нервный смех

Ксения Собчак взяла интервью у известной тусовщицы Нади Сказки. Дамы побеседовали на откровенные темы, и в какой-то момент героине даже удалось смутить журналистку провокационным вопросом о проблемах в браке с Константином Богомоловым.

Надя поинтересовалась у Ксении, писал ли ей когда-нибудь муж на грудь. В ответ Собчак покраснела, смутилась и произнесла скромное "нет". Сказка раззадорилась и посоветовала знаменитости попробовать этот опыт вместе с супругом.

"Ты как раз сказала, что хотела бы что-то необычное. Попробуйте. А еще лучше, если он промахнется и попадет на лицо и в глаза", – заявила дама.

Такой напор поставил Собчак застал врасплох, она явно не ожидала, что героиня начнет говорить о ее интимных проблемах в браке и давать подобные советы.