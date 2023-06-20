"Мучаюсь 40 лет": Ярмольник признался в больших проблемах с женой

Супруги постоянно конфликтуют

Знаменитый артист Леонид Ярмольник в свое время был настоящим кумиром российских зрителей. Недавно он решился на откровение и огорошил поклонников признанием о тяжелой семейной жизни.



Ярмольник вот уже четыре десятилетия женат на Оксане Афанасьевой. Однако с годами страсти в звездном семействе не утихают. Леонид внезапно объявил, что ссорится с Оксаной каждый божий день. Супруги постоянно выясняют отношения и на повышенных тонах отстаивают свою точку зрения.



Впрочем, Ярмольника такое положение дел не расстраивает. Леонид рассказал, что склоки и конфликты бодрят его отношения с возлюбленной и придают им особый шарм. Леонид в шутку заявил, что брак с любимой женщиной оказался "катастрофически трудным", но он все равно души не чает в своей избраннице.

"Так просто получилось, что мучаюсь уже 40 лет", – откровенничает артист.

Ярмольник добавил, что и его любимая жена, которую он дома называет Ксюшей, мучается вместе с ним. Однако эти отношения приносят им счастье, супруги не собираются ничего менять и очень рады, что обрели друг друга.

