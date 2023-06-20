Умерла звезда сериала "Закон и порядок"

Умерла звезда сериала "Закон и порядок"
Фото: www.unsplash.com
Знаменитость скончалась на 86-м году

Печальные новости пришли из Соединенных Штатов Америки. Сегодня, 20 июня, стало известно о смерти знаменитого артиста Пэкстона Уайтхеда. Любимец публики скончался в возрасте 85 лет. Последние дни своей жизни звезда культовых сериалов провел в американском госпитале в городе Арлингтон.

Что послужило причиной смерти пожилого артиста, не сообщается. Судя по всему, в последнее время ныне покойная знаменитость серьезно болела.

Свой путь к известности Уайтхед начал на Бродвее. Талантливый мужчина быстро обрел популярность и любовь зрителя. Артист играл в известной на весь мир киноленте "Камелот", за которую был номинирован на статусную премию "Тони".

Российскому зрителю американская звезда известна по таким популярным телесериалам, как "Она написала убийство", "Закон и порядок", "Частный детектив Магнум" и другим. В свое время киноленты с участием Пэкстона Уайтхеда пользовались огромной популярностью у советских и российских зрителей. Его уход стал серьезным ударом для культурной сферы Соединенных Штатов.

Источник: Deadline ✓ Надежный источник
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