Умерла звезда сериала "Закон и порядок"

Знаменитость скончалась на 86-м году

Печальные новости пришли из Соединенных Штатов Америки. Сегодня, 20 июня, стало известно о смерти знаменитого артиста Пэкстона Уайтхеда. Любимец публики скончался в возрасте 85 лет. Последние дни своей жизни звезда культовых сериалов провел в американском госпитале в городе Арлингтон.



Что послужило причиной смерти пожилого артиста, не сообщается. Судя по всему, в последнее время ныне покойная знаменитость серьезно болела.



Свой путь к известности Уайтхед начал на Бродвее. Талантливый мужчина быстро обрел популярность и любовь зрителя. Артист играл в известной на весь мир киноленте "Камелот", за которую был номинирован на статусную премию "Тони".



Российскому зрителю американская звезда известна по таким популярным телесериалам, как "Она написала убийство", "Закон и порядок", "Частный детектив Магнум" и другим. В свое время киноленты с участием Пэкстона Уайтхеда пользовались огромной популярностью у советских и российских зрителей. Его уход стал серьезным ударом для культурной сферы Соединенных Штатов.

