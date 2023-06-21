Ургант нашел новое место работы

Людей неприятно удивил выбор звезды

Иван Ургант решил зарабатывать сомнительным образом – телеведущий запустил вебинар "Как открыть бизнес с нуля" вместе со знаменитым инфоцыганом Аязом Шабутдиновым. Баннеры с предстоящим мероприятием появились в Сети.

Источники отмечают, что у продавца инфокурсов имеется неоднозначная репутация, поскольку он обещает научить людей зарабатывать миллионы в короткие сроки. В программе с Ургантом указывается, что все поймут, как делать бизнес с нуля, получат пошаговые инструкции, а также список прибыльных ниш.

Новость о новой работе Урганта люди восприняли критично. Они полагают, что после временного ухода с "Первого канала" у знаменитости начали заканчиваться деньги, из-за чего он решил нажиться на доверчивых россиянах. Сам ведущий пока никак не отреагировал на слухи.

О том, собирается ли Ургант возвращаться в эфир федеральных ТВ ничего неизвестно. Константин Эрнст отвечает резко и однозначно, что комментировать ситуацию не собирается ни при каких условиях, передает Общественная служба новостей.