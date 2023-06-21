"Мало не покажется": Волочкова пообещала устроить дебош на выпускном дочери

"Мало не покажется": Волочкова пообещала устроить дебош на выпускном дочери
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка набросилась с угрозами на работников лицея

Журналисты получили запись разговора Анастасии Волочковой с замдиректора лицея при Высшей школе экономики, где учится Ариадна. В ней балерина угрожает всем, что если ей не дадут билеты на выпускной дочери, то она сама на него придет и устроит грандиозный дебош.

В беседе Волочкова долго и усердно осыпает проклятиями руководство учебного учреждения, подчеркивая, что с персоной такого статуса, которым она наделена, так обходиться нельзя. По ее мнению, Вдовин и сотрудники лицея устроили против нее заговор, поскольку бизнесмен отчасти оплачивает мероприятие. 

Артистка утверждает, что при любом исходе она собирается попасть на выпускной: она готова отстоять очередь на билет, смотреть мероприятие на ступеньках, либо подключить все свои связи, чтобы оказаться рядом с дочерью в памятный день, сообщает телеканал "360". В противном случае она пообещала, что опозорит лицей на всю страну.

"Мало не покажется. Это полнейшая несправедливость. Позор будет всем. И пахану ее, и вам, и всем, кто причастен к этому заговору", – выпалила она в беседе с замдиректора.

В конце общения Волочкова начала рыдать, после чего матом послала женщину на три непечатных буквы, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
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