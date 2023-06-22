Гагарина увела мужа у близкой подруги - СМИ

Гагарина увела мужа у близкой подруги - СМИ
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Сама певица ничего не комментирует

Полина Гагарина, судачат в медиа, закрутила роман с одним из своих многочисленных танцоров – им оказался 35-летний красавец Стас Миков, работающий в коллективе судьи "Голоса" уже более пяти лет.

К слову, буквально недавно мужчина публиковал в соцсетях счастливые фотографии с супругой. А спустя три месяца уже уверенно держится на снимках за руки с Гагариной.

Супруга танцора же отказывается давать комментарии, хотя и признается, что теперь ей крайне непросто. Разговаривать о семье женщина также отказывается, несмотря на многочисленные просьбы подписчиков. К слову, с Гагариной она также знакома – танцует в ее коллективе.

В кругу знакомых поговаривают, что после романа с Гагариной брак распался. Супруги танцевали в коллективе Гагариной и вместе общались за пределами работы. 

Знакомый Стаса уверяет, что Гагарина сама по себе довольно влюбчива – постоянно тянется к мужчинам творческого толка. С бизнес-акулами ее никто и никогда рядом не видел.

Журналист Денис Сорокин считает, что роман начался довольно давно, просто узнали о нем буквально недавно. Гагарину судьба сводила с мужчинами исключительно на работе, передает "Комсомольская правда".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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