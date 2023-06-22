Умер знаменитый советский артист

Умер знаменитый советский артист
Фото: www.unsplash.com
Звезда скончалась в 82 года

Сегодня, 22 июня, стало известно о трагедии, которая произошла в культурной сфере нашей страны. Прервался земной путь знаменитого советского актера Бориса Халисова. Любимца публики не стало на 83-м году жизни.

Такой печальной информацией с общественностью поделились представители Волгоградского музыкально-драматического казачего театра, передает информационный ресурс "МИР24". Уход знаменитости стал большим ударом для его коллег, родных и близких.

Коллеги выдающегося советского артиста отметили, что в каждой роли ныне покойная звезда выкладывался на все сто и всегда был очень убедителен. Кроме того, при жизни Халисова отличала отзывчивость и готовность прийти на выручку в трудную минуту.

Широкому зрителю Борис Георгиевич известен по блистательной роли Макара Мохова в культовой киноленте "Лесник". Также Халисов сыграл рецидивиста Ваньку-Кощея в кинофильме "Тихая охота", напоминает телеканал "360".

За свою долгую жизнь Борис Георгиевич успел послужить во многих культурных учреждениях. В каждом из них артист заработал отличную репутацию и всегда пользовался особой любовью зрителя.

Источник: Волгоградский музыкально-драматический казачий театр ✓ Надежный источник
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