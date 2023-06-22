"Гоблин" придумал способ вернуть Урганта на телевидение

"Гоблин" придумал способ вернуть Урганта на телевидение
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Писатель обратился к телеведущему

Известный телеведущий и писатель Дмитрий "Гоблин" Пучков решил высказаться по поводу ситуации, которая развернулась вокруг его именитого коллеги Ивана Урганта. Писатель предложил телеведущему покаяться перед россиянами. По мнению Дмитрия, таким образом Иван может получить прощение и вернуться на российское телевидение.

В целом, Пучков отметил, что с негодованием взирает на поведение некоторых звезд отечественного шоу-бизнеса. Дмитрий признался, что до сих пор не понимает, чем руководствовался Иван, когда решил неоднозначно выступить по поводу конфликтной ситуации с соседней страной.

При этом Пучков считает, что у Урганта есть шанс получить прощение, если он догадается правильно себя вести. "Гоблин" считает, что после искренних извинений и покаяния люди продолжат наблюдать за действиями телеведущего, и если он оправдает их доверие, то сможет вернуться на большие экраны.

"Покайся. Зачем ты это делал? Для меня это загадка", – признался Дмитрий.

Писатель отметил, что поступки телеведущего были весьма нерациональными. Иван, который очень много лет крутится в российском шоу-бизнесе и вхож в высокие кабинеты, должен был понимать, чем обернется его неоднозначное поведение.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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